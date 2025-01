Tg24.sky.it - Torino, Piazza San Carlo: un anno, 5 mesi e 23 giorni a Chiara Appendino

Leggi su Tg24.sky.it

Un, 5e 23di reclusione. Così la Corte di assise di Appello diha ricalcolato la condanna per, ex sindaca del capoluogo piemontese e oggi parlamentare del MoVimento 5 stelle, per i fatti diSandel 2017. La stessa pena è stata formulata per l'ex Capo di gabinetto Paolo Giordana. È stato assolto invece Maurizio Montagnese, all'epoca presidente dell'agenzia turismo