Veronasera.it - Todeschini per il primo podio del nuovo anno

Leggi su Veronasera.it

Clacson Motorsport non perde tempo e, appena terminata la pausa natalizia, ecco che squadra corse con base a Strigno è chiamata a far spazio in bacheca, grazie ad una delle sue giovani promesse che in Croazia è salito sul. Stiamo parlando di Davide, classe 2002 da Verona, che al.