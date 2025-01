Calciomercato.it - Thiago Motta e l’esclusione di Vlahovic prima della Champions: “Scelta tecnica”

Leggi su Calciomercato.it

Torna laLeague, con la Juve in corsa per l’accesso diretto agli ottavi: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigiliasfida contro il BrugesLa Juventus torna subito in campo dopo la bella vittoria nel big match di campionato con il Milan e domani sera sarà attesa dalla trasferta diLeague contro il Bruges.– Calciomercato.itIncrocio decisivo per la ‘Vecchia Signora’ nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, conche sorride per i recuperi lampo di Yildiz e McKennie dopo gli acciacchi rimediati sabato. Inoltre, ritorna nella lista dei convocati anche Conceicao dopo oltre due settimane di stop. L’allenatore bianconero, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigiliagara con il Bruges: “Affrontiamo un’ottima squadra, sappiamo che in casa loro è complicato giocarci.