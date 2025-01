Palermotoday.it - Terremoti e vulcani minuto per minuto, l'Ingv compie 25 anni e si racconta a Palermo

Leggi su Palermotoday.it

Venticinquea osservareperogni scossa tellurica, ogni eruzioneca. Venticinquedi ricerche fondamentali per studiare i sommovimenti della Terra per capire come essa cambia. L', istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,cinque lustri e li festeggia.