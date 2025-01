Messinatoday.it - Tennistavolo A1, la Top Spin Messina stende il Circolo Prato e sale al quarto posto

Seconda vittoria consecutiva in campionato centrata dalla TopWatchesTogether che a Villa Dante ha superato con un rotondo 4-0 Il2010 nella gara valida per la 2^ giornata di ritorno di Serie A1. Per i ragazzi allenati da Wang Hong Liang, con Marcello Puglisi ad.