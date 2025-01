Oasport.it - TENNISMANIA incontra SALOTTO BIANCO – A tutto campo: da Sinner a Brignone

Leggi su Oasport.it

A metà tra due settimane preolimpiche, da Cortina ad Anterselva, vi proponiamo una puntata speciale dicon incursioni Down Under targate. Dall’Oliampia delle Tofane alla Rod Laver Arena. Vi aspettiamo in diretta alle 20