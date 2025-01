Oasport.it - Tennis, Jannik Sinner ed Errani/Paolini tra i campioni del mondo 2024 dell’ITF

L’ITF, la Federazione Internazionale del, ha annunciato i nomi degli insigniti del titolo didel, e l’Italia può sorridere, in quanto ha incamerato ben due premi: nel singolare maschile il riconoscimento è andato a, mentre nel doppio femminile sono state premiate Sarae Jasmine.Idelsono stati nominati dall’ITF in base a criteri oggettivi, considerando tutti i risultati della passata stagione, ponendo particolare attenzione ai tornei del Grand Slam, a Coppa Davis e Billie Jean King Cup, e ad Olimpiadi e Paralimpiadi.In singolare sono stati premiatie la polacca Iga Swiatek:è il primo italiano in assoluto ad essere nominato campione delin singolare. L’azzurro nelraggiunto per la prima volta il numero 1 ATP, ha vinto due titoli del Grand Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals, ed ha chiuso la stagione con 73 vittorie e 6 sconfitte, guidando l’Italia al secondo trionfo consecutivo in Coppa Davis a Malaga.