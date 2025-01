Tabellone femminile Australian Open 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ile glidegli, in programma sul cementoo dal 12 al 25 gennaio. Tutto pronto per il primo Slam della stagione, che regalerà subito grande spettacolo. A Melbourne, infatti, gli occhi sono tutti puntati sulla numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, che cerca il tris dopo aver vinto le ultime due edizioni, ma la concorrenza è tanta. A partire da Iga Swiatek, senza però dimenticare la numero 3 Coco Gauff e, perché no, Naomi Osaka, un’altra che ha già dimostrato di sapere come vincere in Australia: anche per la giapponese, infatti, sono due le affermazioni in carriera nel primo Slam dell’anno.Per quanto riguarda le italiane, Jasmine Paolini, che debutterà da numero 4 del seeding contro una qualificata, proverà a migliorare il risultato dello scorso anno, dove si fermò al quarto turno contro Anna Kalinskaya.