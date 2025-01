Viterbotoday.it - Superenalotto: vinti oltre 100mila euro nel Lazio, festeggia anche la Tuscia

Leggi su Viterbotoday.it

grande protagonista,la. Nell'estrazione di venerdì 17 gennaio, come riporta Agipronews, a Roma centrati due "5" da 33mila 85,15: uno nella tabaccheria di via Marsala 46, l'altro nel bar - gelateria Cheri 1 in largo Millesimo 7.Nel concorso.