Genovatoday.it - Striscia di Gaza, il messaggio di pace sul palazzo della Regione

Leggi su Genovatoday.it

Undisullo schermoLiguria, è comparso lunedì 20 gennaio 2025 in serata: si vede l’immagine stilizzatadie la scritta "Cessato il fuoco, ora la"Un modo, spiegano dall'ente, per accogliere e sottolineare l’importanza dell’entrata in.