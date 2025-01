Lecceprima.it - Strada statale 101, l’autovelox ha rilevato oltre 64mila infrazioni in un anno

GALATINA – Sono stati 64.427 i verbali redatti nel 2024 dal comando di polizia locale per eccesso di velocità rilevata dalposizionato sulla101 Lecce Gallipoli, in direzione del capoluogo, al chilometro 14+940, nei pressi dello svincolo per Collemeto.Il dato è indicato.