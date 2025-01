Brindisireport.it - Spazio dell'ex area Asl: la rigenerazione urbana è condivisa con i cittadini

FASANO - L'Amministrazione comunalea città di Fasano sta perseguendo l'obiettivo di "aprire" lo'exAsl (via De Mola - via Attoma), abbandonata da decenni, per renderlo finalmente unourbano aperto, verde, pubblico e soprattutto #senzarete, come si legge in una nota.