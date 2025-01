Inter-news.it - Sparta Praga-Inter, Hernandez l’arbitro in Champions League: la designazione

Sparta Praga-Inter si giocherà mercoledì alle 21 allo Stadion Letná di Praga: l'UEFA ha appena reso noto la designazione arbitrale. Questa la designazione per la partita, valida per la sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025: ci sarà Alejandro José Hernández Hernández della federazione spagnola.

ARBITRO SPARTA PRAGA-INTER (mercoledì 22 gennaio ore 21)
CHAMPIONS LEAGUE – 7ª GIORNATA FASE CAMPIONATO

Arbitro: Alejandro Hernández (Spagna)
Assistenti arbitrali: José Naranjo e Diego Sanchez Rojo (Spagna)
Quarto ufficiale: Cesar Soto Grado (Spagna)
Arbitro VAR: Juan Martinez Manuera (Spagna)
Assistente VAR: Valentin Gomez (Spagna)