Lanazione.it - Sparacello letale. Simeri timbra ancora ’Maldo’ e Basanisi attenti e precisi

CECCHINI 6 Non deve mai compiere parate. DONIDA 6 Vive un pomeriggio tranquillo senza ansie. POLVANI 7 Francobolla Maltoni dall’inizio alla fine e gli fa trascorrere una giornata da incubo. CUOMO 6 Impiegato a sinistra, esegue le consegne conone. MALOKU 6,5 Imballato nel primo tempo, nella ripresa sale d’intensità (dal 33’ st DIODATO SV).6,5 Come il resto dei compagni, cresce in corso d’opera. Il suo dinamismo nella zona mediana è sempre preziosa (dal 37’ st GRILLI SV). MALDONADO 6,5 Ordinato e preciso: pomeriggio in ufficio (dal 42’ st FORESTA SV). GRESELIN 6 Sotto diffida gioca una gara intelligente (dal 18’ st BOCCIA 6 Esordio positivo in maglia arancione per l’ultimo arrivato. KHARMOUD 6 Nel primo tempo fatica a trovare spazi, meglio nel secondo tempo.6,5 Dimostra di potermigliorare, ma lascia comunque il segno siglando la terza rete di giornata in chiusura di partita.