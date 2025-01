Ilrestodelcarlino.it - Sotto le Torri la vendetta del detective Leicester

Bologna, 19 gennaio 2025 – Tom Benjamin, classe 1967, con un passato da fotoreporter e a lungo portavoce di Scotland Yard, è arrivato a Bologna 18 anni fa, inseguendo la fascinazione di una città ancora genuina, a misura d’uomo e di memoria, allora ben conservata nei suoi tesori. Che per Benjamin erano ad esempio le botteghe storiche, le osterie, un centro storico con una bellezza ben diversa da una boutique misura di turista. E arrivandole due, l’ispirazione è stata tale da creare un alter ego, undi nome Danielche si inoltra nel torbido della Dotta e che negli anni ha fatto conoscere Bologna al mondo. È sua la storia che raccontiamo oggi nel podcast ’Il Resto di Bologna’, ascoltabile sul nostro sito e su Spotify. I suoi libri editi solo in inglese e molto venduti nelle librerie della città (e sono i più venduti, in quella lingua), raccontano quel lato oscuro che portici e umore medievale evocano facilmente, per di più a una mente capace di trasfigurare la realtà in romanzo.