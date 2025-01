Thesocialpost.it - Sondaggi Grande Fratello, mezza casa al televoto: chi viene eliminato

La 24ª diretta stagionale del celebre reality show in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, si preannuncia carica di tensione. Ben 9 concorrenti sono in nomination e il, questa voltario, decreterà chi dovrà abbandonare definitivamente la. La puntata andrà in onda stasera, lunedì 20 gennaio 2025, e il pubblico è chiamato a votare il proprio concorrente preferito da salvare. Chi si salverà e chi, invece, vedrà il proprio percorso interrotto?Dopo il calo di ascolti della scorsa puntata, in cui Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso hanno ottenuto l’immunità, la produzione ha deciso di scuotere il gioco. Tra polemiche per l’eliminazione di Helena Prestes e rumors sul possibile ripescaggio, la serata promette colpi di scena, inclusa l’eliminazione di uno dei gieffini in gara.