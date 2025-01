Sogno Champions, in tribuna a tifare il Bologna nel segno del nonno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 gennaio 2025 - Inal Dall'Ara perilinLeague, grazie alla passione trasmessa daa nipote. Davide Taino e Giovanni Stivella, rispettivamente classi 2002 e 2003, arriveranno domani sotto le Due Torri per assistere al match dei rossoblù contro il Borussia Dortmund. La fede calcistica Made in, per i due ragazzi universitari lombardi, nasce daAntonio Frangipani: bolognese del 1933,Antonio indossa la maglia da tifoso fin da bambino e sperimenta le esperienze da stadio sotto la Torre Maratona. Fino ai trent'anni seduto sui seggiolini della curva San Luca,Antonio lascia poi la città, dove vive per vent'anni in vicolo Borchetta, per motivi di lavoro, diviso tra Italia ed estero, senza però mai scordare ilcalcio.