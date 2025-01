Vanityfair.it - Sofia Goggia e Federica Brignone, gioie azzurre. E Cortina supera il test Olimpiadi

Le italiane vincono discesa e Super-G sulla pista che tra un anno sarà teatro dei Giochi Invernali: insieme a On Location - official hospitality provider dell’evento a cinque cerchi - abbiamo toccato con mano come la Regina delle Dolomiti si stia preparando al grande appuntamento