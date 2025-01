Sinner-Rune all’Australian Open | malore in campo per l’azzurro cosa è accaduto

Leggi su Dayitalianews.com

“Non mi stavo sentendo bene, ho avvertito un po’ di sbandamenti e forse ho avuto problemi con la pressione. In quel momento c’era tanto sole ed era molto umido“.Così Jannik, in conferenza stampa, dopo la vittoria agli ottavi degli Australiansu Holger, racconta il momento più complicato del match, tra il secondo e il terzo set quando si è seduto al cambioe apparendo visibilmente tremante. “Si, quello è stato il momento più difficile. Sono contento di essere ancora nel torneo, oggi poteva finire in un altro modo”, ha detto Jannik.“L’interruzione per i problemi alla rete, quei 20 minuti, mi hanno aiutato. Nessuno si aspettava unadel genere, di solito non si rompe in quel modo. Sono stato fortunato, mi ha permesso di rimanere fuori dal20 minuti, mi sono rinfrescato un po’, ho messo acqua fredda in testa ed è stato di grande aiuto.