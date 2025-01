Sinner e il tremore delle mani medico fisiatra | Colpa di caldo e sforzo intenso ma è nella norma

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Un match duro e faticoso, ma vinto, contro Holger Rune negli ottavi di finale degli Australian Open. Ora Jannikpotrà recuperare le forze in vista dei quarti. Ma l'azzurro, in evidente difficoltà dalla metà del secondo set, deve fermarsi per oltre 10 minuti nel terzo set. Nelle riprese si vedeseduto .