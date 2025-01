Secoloditalia.it - Sinner batte Rune e vince anche contro il “malessere”: «L’ho gestito, Wimbledon è stata una lezione»

Jannikha battuto Holgeragli ottavi degli Australian Open e vola ai quarti del torneo. L’azzurro, numero 1 del mondo, supera il danese, testa di serie numero 13, per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 dopo tre ore e 14 minuti. Il 23enne altoatesino si è aggiudicato una sfida durissima, condizionata da problemi fisici evidenti., irriconoscibile nel secondo set, si è dovuto fermare nel terzo parziale: dopo l’interruzione e l’aiuto dei fisioterapisti, in campo è tornato un altro giocatore., pure lui acciaccato, si è sbriciolato alla distanza., che ha chiuso con 14 ace, 35nti e altrettanti errori gratuiti, si impone in 4 set e ora aspetta nei quarti di finale ilnte della sfida tra l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 8, e lo statunitense Alex Michelsen.