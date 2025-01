Liberoquotidiano.it - Sinner abbatte Rune dopo una partita folle: il colpo leggendario che incanta gli Australian Open

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una, ma alla fine è Jannika trionfare. L'azzurro numero 1 al mondo approda ai quarti di finale deglibattendo il danese Holger(numero 13 del ranking Atp) in quattro set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-2. Ai quarti, detentore del titolo in carica, sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Alex Michelsen e l'o Alex De Minaur. Succede di tutto in campo: Jannik vince bene il primo parziale, poi cede di schianto nel secondo e soffre a inizio del terzo. Momento difficilissimo per il rosso di San Candido: sofferente, con il voltastomaco, costantemente in cerca di refrigerio fino a infilare la testa nel bidone pieno di ghiaccio delle bibite. Nel suo "angolo" i coach Vagnozzi e Cahill sono agitati, preoccupati. Si rivive l'incubo dell'indisposizione di stomaco che lo fede fuori a Wimbledon contro il russo Medvedev.