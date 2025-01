Fanpage.it - Si schianta con l’auto a 150 km/h nel Lecchese, muore una 13enne: la famiglia della ragazza sporge querela

Leggi su Fanpage.it

I genitoriche è morta nello schianto di un'auto a 150 km/h ad Abbadia Lariana hanno deciso direcontro il 22enne alla guida. Un gesto fatto per esplicitare la richiesta di giustizia per la figlia. Il conducente infatti risultava già indagato per omicidio stradale.