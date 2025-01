Torinotoday.it - Si introduce in uno stabile, fa uno spuntino negli uffici ed esce con una bottiglia di spumante: arrestato

Un 29enne italiano è statodalla Polizia di Stato a Torino per furto aggravato, venendo contestualmente denunciato, alla locale procura della Repubblica, per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Torino. I fatti sono accaduti il 9 gennaio.