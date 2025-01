Sport.quotidiano.net - Serie D: il turno. Ospitaletto, niente fuga: “scherzetto“ Casatese

(Brescia)La ventitreesima giornata diD ha offerto numerose emozioni nei tre gironi (A, B, C) che vedono impegnate squadre lombarde. L’episodio più importante può essere considerato il gol firmato da Gningue al 4’ di recupero per la, che ha frenato il tentativo didell’verso il ritorno inC. Gli arancioni di Quaresmini rimangono in vetta al girone B, ma il vantaggio resta di sei punti nei confronti del Desenzano che non è riuscito ad andare oltre il pari col fanalino di coda Arconatese ed è stato affiancato dalla Folgore Caratese. Tra gli altri risultati si segnalano il pareggio nel duello-salvezza tra Ciliverghe e Fanfulla e quelli che frenano le ambizioni di Varesina, Pro Palazzolo e Pro Sesto. Il girone C pone sugli scudi Villa Valle, Brusaporto e Caravaggio, capaci di mettere a segno vittorie che profumano di alta classifica.