Serie b2 femminile. "Peri» in mano alla sfortuna. Altri infortuni e sconfitta a Roma

Dopo cinque vittorie di fila si ferma ala striscia positiva della Pvolo Grosseto Giorgio. La squadra di Rossano Rossi ha perso 3-0 sul campo della Fenice nella tredicesima giornata diB2. L’avversario era di quelli ostici e la formazione grossetana ci ha sbattuto contro, provando però a lottare ad armi pari: coach Rossi ha dovuto rinunciare a Casa e poi a Martini, infortunata nel primo set, poi perso 25-22. Bellissimo il secondo set, dove però la Pvolo Grosseto non sfrutta a dovere i due set point a disposizione, sbagliando il servizio e non riuscendo a ottenere il cambio pnecessario per conquistare il punto decisivo che avrebbe rimesso in parità l’incontro. A vincere sono quindi ancora lene per 28-26. Da quel momento la gara si complica dopo l’uscita di Martini, sostituita da Gambelli e il terzo set finisce 25-17.