Europa.today.it - Serie B, Perugia centra la 15° vittoria consecutiva con dedica alla famiglia Pierini

Leggi su Europa.today.it

La Sisas Pcanestroinizia il 2025 e il girone di ritorno come aveva chiuso il 2024: vincendo. Quindicesimo successo di fila per le biancorosse che mantengono l’imbattibilità e il primato in classifica del campionato diB femminile con 2 punti di vantaggio sulle pistoiesi di Nico.