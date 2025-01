Lapresse.it - Serbia, incendio in casa riposo a Belgrado: otto morti e sette feriti. L’evacuazione degli anziani

È diinil bilancio di unscoppiato in unadialla periferia della capitale. Lo riferisce la tv di Stato serba, Rts. Le fiamme sono divampate intorno alle 3:30 del mattino a Barajevo, un Comune alla periferia sud di. Isono stati trasportati in un ospedale della Capitale. “Tredici persone sono state salvate”, ha dichiarato Luka Causic, responsabile del settore per le situazioni di emergenza. Sarebbero stati 30 gli ospiti della struttura.