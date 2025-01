Palermotoday.it - Sente puzza di bruciato, si ferma e l'auto va in fiamme: danneggiati altri due mezzi posteggiati

Leggi su Palermotoday.it

Prima ha iniziato a sentire una fortediproveniente dal vano motore, poi le. Paura nel tardo pomeriggio di ieri per unmobilista che si trovava in via Benedetto Gravina, nella zona di Borgo Vecchio, a bordo di una Jeep Renegade. L'uomo, vedendo le prime, si è.