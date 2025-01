Torinotoday.it - Scippata mentre apre il bagagliaio dell’auto per prendere una cosa, ma i malviventi vengono arrestati

Pensavano di farla franca invece gli agenti del commissariato Centro hanno assistito, da qualche metro di distanza, allo scippo che due uomini hanno messo in atto in centro a Torino. I due si sono avvicinati a un’anziana signora che ha parcheggiato l’auto in via San Francesco da Paola per poi.