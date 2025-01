Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Kronplatz 2025: orari, tv, streaming. C’è il gigante infrasettimanale

Leggi su Oasport.it

Dopo aver messo in archivio la tappa di Cortina d’Ampezzo, ladeldi scifemminile 2024-prosegue letteralmente senza soluzioni di continuità. In questo caso, poi, si sposta solamente di pochi chilometri, rimanendo ancora nei confini italiani.Il comparto femminile sarà impegnato nella giornata di martedì 21 gennaio nell’attesissimodisulla temibile pista denominata “Erta”. La prima manche prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30 e andrà a comporre il podio di un tracciato sul quale vincono solamente le migliori tra le porte larghe.Un anno fa il successo andò a Lara Gut-Behrami, mentre nel 2022 e 2023 arrivarono i due sigilli di Mikaela Shiffrin. L’unico successo italiano è datato 2017 con Federica Brignone che, anche in occasione della gara di domani, parte come grande favorita.