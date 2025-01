Quicomo.it - Schianto sulla A9, auto contro la barriera di Grandate: un ferito grave e code al casello

Leggi su Quicomo.it

Terribile incidente questa mattina, lunedì 20 gennaio, sull'strada A9 in direzione nord, all'altezza delladi. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11:30 per mettere in sicurezza la carreggiata e prestare soccorso all'occupante dell'coinvolta.Le.