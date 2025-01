Arezzonotizie.it - "Scarpe. dagli zoccoli ai tacchi a spillo". La mostra a Montevarchi

Leggi su Arezzonotizie.it

Aprirà i battenti sabato 25 gennaio, alle ore 16.30, la/evento in Palazzo del Podestà dal titolo “ai. 100 anni di arte e manifattura in Valdarno”, dedicata all’eccellenza artigianale ed artistica del territorio. Ideata dall’Associazione Elephas in.