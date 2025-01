Lidentita.it - Sauze d’Oulx, il balcone delle Alpi

Leggi su Lidentita.it

, una famosa meta sciistica invernale, ma anche un luogo dove passare meravigliose giornate all’aria aperta durante le stagioni calde. Ad un ora di strada da Torino,e’ situata in alta Val di Susa, a 1500 metri di altitudine. E’ raggiungibile in auto e in treno e si collega alla Francia attraverso il famoso tunnel del Frejus, il primo traforo, lungo 12.233 metri. Da ., ilL'Identità.