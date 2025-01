Lanazione.it - Sara da Foligno vince 51mila euro ad "Affari Tuoi"

La concorrente folignate, nella puntata didi sabato, accetta l’offerta del ‘dottore’ e, ma il suo pacco ne contene 200mila. Un’offerta più che consistente che, dopo un lungo consulto col marito Andrea, ha preferito accettare per evitare di tornare a casa a mani vuote. La coppia folignate, protagonista di una piacevole puntata del programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino, dopo una buona partenza era arrivata in dirittura di arrivo con il cartellone più che accattivante: 75, 100 e 200mila. Al rischio ha però preferito soldi sicuri, manifestando in ogni caso una grossa soddisfazione per una vincita che non cambierà la vita ma con la quale la coppia folignate potrà realizzare una parte dei suoi sogni. Certo, nel momento in cui Stefano De Martino ha scoperto il pacco numero 10 died Andrea, contenente 200mila, un pizzico di delusione è stato evidente per quello che poteva essere e non è stato.