San Sebastiano, la polizia municipale si inchina al patrono

In occasione della festa liturgica di SandellaLocale, oggi alle 9 in Cattedrale avrà luogo messa che sarà officiata dal vicario generale mons. Massimo Manservigi, vicario generale della Diocesi di Ferrara e Comacchio, presenti le autorità civili. Seguirà alle 10 in Sala Estense, la presentazione del rapporto annuale delle attività svolte dal Corpo diLocale Terre Estensi, alla presenza del sindaco Fabbri e del comandante Rimondi. Infine verranno conferiti i riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto nel 2024.