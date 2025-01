Iltempo.it - San Marino alla conquista della Pechino-Parigi in Fiat 500

SAN(ITALPRESS) – Un connubio tra audacia, storia e spirito pionieristico ha animato oggi la conferenza stampa di presentazione dell'equipaggio sammarinese che parteciperàleggendaria2025. Presso la BKN301 Lounge del SanOutlet Experience, un parterre di giornalisti e appassionati – fra cui Lucio Daniele, Presidente dell'Automobile Club Sane Paolo Valli, Presidente Fams – ha assistitonarrazione di un'impresa che si preannuncia memorabile: la partecipazione, per la prima volta, di una vettura con targa del Titanocompetizione automobilistica per auto storiche più impegnativa al mondo.A condurre il pomeriggio Paolo Liguori, Direttore di Tgcom 24, che ha narrato l'impresa fra aneddoti e ricordi dei protagonisti. E la protagonista per eccellenza è lei: un'iconica500 R del 1973, ribattezzata “Lucia” in onorefiglia del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, che si appresta a solcare le strade di un percorso leggendario, sfidando deserti, steppe e impervie strade sterrate.