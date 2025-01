Repubblica.it - Salento, in fiamme un deposito Deghi da 19 mila metri quadri: rischio bomba ecologica

Leggi su Repubblica.it

L’incendio a Trepuzzi in uno stabilimento Edil Fortunato utilizzato dalla ditta di mobili: sul posto anche l’amministratore delegato. Brucia anche la copertura in eternit. Il Comune di raccomanda alla cittadinanza di rimanere in casa e di chiudere porte e finestre allontanandosi.