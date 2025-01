Lapresse.it - Roma, rapina in banca da 100mila euro al Prenestino

Duetori hanno messo a segno unadanella filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Prenestina 1028 a. I due, secondo quanto apprende LaPresse, sarebbero arrivati in sella a una moto. Uno dei due, una volta entrato nell’istituto di credito, ha puntato la pistola in faccia al direttore e si è fatto consegnarein contanti. Indagano i carabinieri.