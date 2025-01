Roma a portata di tasca | l’autobus che ti farà ammirare i monumenti più belli a soli 150 euro

Leggi su Funweek.it

Avete mai pensato di fare un viaggio nell’Anticadurante la permanenza nella Capitale? La città eterna è ricca di sorprese e di una bellezza senza tempo dain tanti punti. Vi è un modo per girare tra le vie, spendendo solo 1,50. Si tratta di un giro turistico attraverso cui tornare indietro nel tempo e scoprire segreti e particolari nascosti della Capitale.Viaggio nell’Antica: il tourè un museo a cielo aperto e sono tante le persone che non sono riuscite ancora a vedere tutto della città eterna. Tuttavia, chi è appassionato della storia ed ha voglia di scoprire più dettagli sull’Anticapuò farlo a1,50. Come? Vi è un autobus, il 118, che passa da una parte all’altra della città, percorrendo un itinerario unico attraverso alcuni dei siti archeologici epiù celebri del mondo.