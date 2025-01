Iltempo.it - "Rivoluzione del buon senso": spunta il retroscena sul discorso di Trump

È tutto pronto per l'insedimaneto di Donald. Oggi il tycoon giurerà come 47esimo presidente degli Stati Uniti e tornerà alla Casa Bianca insieme alla moglie Melania per un secondo mandato dopo la vittoria alle elezioni di novembre. A causa delle temperature artiche, la cerimonia sarà indoor e si svolgerà nella Rotonda del Campidoglio. Cresce intanto l'attesa per ildel repubblicano, in programma a Washington alle 18.oo, ora italiana. Secondo il Wall Street Journal,farà appello a una "del"., però, in cui si specifica anche che il testo dell'intervento potrebbe essere oggetto di modifiche dell'ultimo minuto o essere surclassato da improvvisazioni. Nel suo, dai toni più ottimistici rispetto a quello dello scorso mandato,annuncerà un'agenda politica che prevede, tra le altre cose, espulsioni di massa degli immigrati, dazi elevati e una drastica riduzione delle dimensioni del governo federale.