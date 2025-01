Baritoday.it - Rischio legionella, l'Asl Bari avvia il piano di sorveglianza sanitaria per strutture ricettive e Rsa

Leggi su Baritoday.it

Parte lanelleturistico-e nelle Rsa per prevenire la diffusione della, un batterio che si trova in ambienti acquatici naturali o in impianti idrici artificiali e che può causare malattie come le polmoniti. Il Dipartimento di prevenzione della.