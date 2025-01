Tg24.sky.it - Rimosso tumore rene grande fino al cuore in bimba di 8 anni

Leggi su Tg24.sky.it

Un intervento chirurgico complesso e straordinario eseguito all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Undel- un nefroblastoma - che si estendevaale dal peso di 1,5 chilogrammi è stato asportato in una bambina di 8grazie ad un'operazione durata oltre 9 ore e che ha richiesto anche il temporaneo arresto cardiaco della piccola. L'intervento per l'asportazione del voluminosoche aveva invaso anche ilè stato reso possibile dalla collaborazione tra oncologi, chirurghi, cardiochirurghi e anestesisti, e rappresenta un risultato importante per la medicina pediatrica.