Rifondazione si rifà il look. Chierici segretario provinciale. E i leninisti ricordano il ‘Maestro’

Sabato 18 gennaio si è tenuto il congresso della federazionediComunista che ha eletto il nuovoMatteo, tecnico di 43 anni giàdel circolo cittadino, alla cui guida subentra Alessandra Valentini (uscente) in una scambio di incarichi con. "Tutti i compagni e le compagne hanno ringraziato la segreteria uscente per l’importante lavoro svolto negli ultimi anni", si legge nella nota dicomunista". L’impegno del nuovosarà quello di continuare sulla strada di rinforzare e radicaresul territorio. Il 2025 sarà un’importante anno di referendum eComunista di Reggio e Provincia farà la sua parte per promuoverli e sostenerli. Ieri invece il Pmli, il partito marxista-leninista italiano, ha commemorato il 101esimo anniversario della scomparsa di Lenin, che cade a dir la verità domani.