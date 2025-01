Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, aggredisce personale sanitario e viene arrestato

, 20 gennaio 2025 - Domenica notte verso le quattro, gli agenti della Squadra volanti della Questura disono intervenuti al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova, in città, dove era stato segnalato un uomo che tentava di aggredire ilin servizio nella struttura. Gli agenti hanno trovato ancora sul posto un uomo italiano di 29 anni, in evidente stato di agitazione, il quale è stato subito immobilizzato, non senza fatica, da parte dei poliziotti. Secondo quanto riferito dai testimoni, il 29enne, mentre riceveva delle cure, è andato in escandescenza aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente gli operatori sanitari e la guardia giurata presente sul posto. Per fortuna nessuno di loro ha riportato conseguenze di rilievo. Il 29enne è stato portato in Questura e, in base alle nuove norme contro gli episodi violenti ai danni di, è stato dichiarato in arresto per lesioni aggravate.