Rc auto in Sicilia premio medio a 63534 euro | a Messina rincari del +86%

Messinatoday.it - Rc auto, in Sicilia premio medio a 635,34 euro: a Messina rincari del +8,6%

Il nuovo anno si apre con brutte notizie per glimobilisti messinesi; secondo l’Osservatorio di Facile.it, nella regione le tariffe Rccontinuano a crescere tanto è vero che, a dicembre 2024, per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia dioccorrevano, in media, 682.