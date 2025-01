Trevisotoday.it - Rapinano un 14enne dell'I-phone 15, denunciati tre minorenni

I carabinieria stazione di Silea hanno concluso con successo un'attività di indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà per rapina in concorso di tre giovani, rispettivamente di 17, 16 e 15 anni, tutti residenti nella provincia di Treviso e con precedenti di polizia. L'indagine.