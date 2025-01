Ilgazzettino.it - Ragazza "fantasma" per 17 anni: mai dal medico né a scuola, ha sempre vissuto con la madre in fabbriche abusive cinesi

Leggi su Ilgazzettino.it

VENEZIA - Di ufficiale nella sua vita c?era stato solo l?atto di nascita in Polesine. Per il resto la sua esistenza si era snodata, per 17, nell?ombra.