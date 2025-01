Ilrestodelcarlino.it - Quattro ristoranti, in tv la puntata di Senigallia: ha vinto il Bruna Bistrot

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 20 gennaio 2025 – Èil vincitore di “”: laera stata registrata alo scorso aprile. Una sfida a suon di piatti a base di pesce quella andata in scena ieri sera nellain onda su Sky alle 21,15. Preziosi i punti di chef Alessandro Borghese che hanno portato alla vittoria il locale sul lungomare Dante Alighieri. A contendersi il posto di miglior ristorante di, il Tajamare, La Tartana, Il Mare in Terrazza, tutti sul lungomare Marconi e il, da lì è iniziata la sfida. Cristian, Petra, Annalisa e Arianna che ha chiamato Micheal per aprile la bottiglia e festeggiare insieme questa grande vittoria. Il van di Borgherse ha percorso prima il lungomare Marconi, poi, si è fermato davanti all’Hotel City, dove sotto, c’è il: ad attendere lo chef, oltre ai titolari del locale e il loro staff, una folla di curiosi.