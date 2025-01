Anconatoday.it - Prima il tamponamento poi la rottura del muretto di cinta. Auto danneggiate e ragazza ferita

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA -nel primo pomeriggio di oggi in via De Gasperi, nei pressi della rotatoria con piazzale Italia (ex Standa). Sul posto i soccorritori della Croce Gialla di Ancona e la Polizia Municipale. Secondo unaricostruzione, un furgone avrebbe tamponato una vettura presa a.